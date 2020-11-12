Korkunç cinayetle ilgili son dakika detayları ortaya çıktı! Cinayeti karısı ve onun sevgilisi islemiş: İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları…

Olay, Tuzla Akfırat Mahallesi Göçbeyli Mevkii'nde Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedini gördü. Cesedi gören çoban hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunan kişinin darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Cesedin elinden kollarından ve boynundan iple bağlı olduğu vücudunda kesiklerin olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, cesedin 42 yaşındaki temizlik işçisi Özgür Kaplan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler olay yerinden kaçan aracın plakasını tespit etti.
SON DAKİKA! 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda aracın Gümüşhane'ye doğru yola çıktığı ancak Çankırı'dan geri döndüğü belirlendi. Aracı takibe alan Cinayet Büro Ekipleri, İstanbul'da 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.
1 AYDIR EVE GELMİYORMUŞ
Çalışmaların devamında Özgür Kaplan'ın eşi Zeliha K. ve onun bir süredir gönül ilişkisi yaşayan Cihat T. tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Zeliha K'nın yaklaşık 1 aydır evden ayrıldığı ve başka yerde yaşadığı belirtildi.
EVE GELMESİ İÇİN GÖRÜŞMEYE GİTTİ
Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Özgür Kaplan'ın eşi ile eve gelmesi konusunda görüşmek üzere olay yerine gittiği ve burada önce boğulup ardından da bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Özgür Kaplan'ın eşi Zeliha K. ve onunla gönül ilişkisi olan Cihat T. tarafından öldürüldüğü ve diğer arkadaşlarının da cinayet mahali olan aracın etrafını temizledikleri ve birlikte kaçtıkları ortaya çıktı.
KARISI VE SEVGİLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet mahalini temizleyen; Mehmet T. Zehra A. ve Eda Nur A. ile birlikte cinayeti gerçekleştiren eşi Zeliha K. ve Cihat T'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.