Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz’dan Maltepe Belediyesi’ne suçlama

YILMAZ: "KAPILARIMIZI KIRDILAR"

Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, Maltepe Belediyesi ile yaşanan süreci SABAH'a anlattı:

"O gün, 'Cemevi'nin etrafı çok kalabalık' diyerek beni aradılar. Gittiğimde nerdeyse 100 kişilik bir kalabalık vardı. MATAŞ'ın Genel Müdürü Baran Küçük'ü gördüm, ne olduğunu sordum. Aralarında meclis üyesi Kemal Hasgül de vardı. İnşaat yapmaya geldiklerini söylediler. 'Kapıları niye zorladınız, neden haber vermeden yapıyorsunuz?' diye sorunca, 'İstediğimiz zaman geliriz. Size sormak zorunda değiliz. Burası belediyenin yeri' dediler. Bizler bunca zaman duruşumuzu bozmadık. Belediyenin inşaatı yapması için zaten dilekçeyi biz verdik. İnşaatın yapılacağını söyleseler niye karşı çıkalım?"

"HİÇBİR BELEDİYE İLE SORUN YAŞAMAMIŞTIK"

Belediye ekiplerince tehdit edildiğini ifade eden Erdinç Yılmaz, şunları söyledi:

"Sinirli bir şekilde üzerime doğru geldiler. Ağız dalaşı yaşadık. 'Burada mermi atacak insan çok, burayı terk et' deyip tehdit savurdular. Bu ilk değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü de saat 21.00 sularında 'inşaat yapıyoruz' diyerek akşam kapımızı kırdılar. Maltepe Cemevi'nin Alevilerin olduğunu belirten pankartımız zorla söküldü. Ödemelerimizi zamanında yapmamıza rağmen 3 kez elektriğimiz kesildi. Hemen her gün cenazenin kaldırıldığı bir inanç merkezi elektriksiz kalır mı? Bir yıldır bu şekilde mobbinge uğruyoruz."

Erdinç Yılmaz, "Ali Kılıç, seçimden önce bize söz verdi ancak mazbatayı alır almaz şikayet etti. AK Partili dahil hiçbir belediye ile sorun yaşamadık. 3 farklı belediye gördük ancak hep bir uyum içerisinde hizmet verdik. 1992'den bu yana hiçbir belediye başkanı, bu arsa 'belediyenin yeridir' demedi. Maltepe Cemevi, ilçe sınırları içinde hizmet veren tek alevi kurumudur. Cemevleri halka mal olmuş, halk tarafından yönetilen kurumlardır. Alevi erkânının yürütüldüğü inanç merkezleridir. Alevi toplumu dışında hiç bir siyasetin, belediye başkanının ya da kurumun istek ve beklentilerine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" ifadeleri kullandı.