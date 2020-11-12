Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Oğlu babasına 'Neden etek giyiyorsun?" demiş...

Bu haftanın en dikkat çekici haberleri arasında yer alan ilginç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ünlü televizyonca A.B, eşinin kendisini aldatmasından şüphelenmiş daha sonra evdeki gizli kamerayla kocasını izlemiş, eşinin kendi eşyalarını giydiğini görünce şok yaşamıştı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı yeni bilgilere göre K.B'nin oğlunun kendisine sorduğu "Neden etek giyiyorsun?" sorusuna 'Denemek istedim.' dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! TANIK ABLA HER ŞEYİ ANLATTI

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.