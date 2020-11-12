Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Oğlu babasına 'Neden etek giyiyorsun?" demiş...

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Son dakika haberi: 'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Oğlu babasına 'Neden etek giyiyorsun?" demiş...

'nin konuştuğu ilginç olaydan son dakika haberleri üst üste geliyor. ‘Evdeki öteki kadın’ kocası çıkan ünlü televizyoncu A.B.’nin eşine açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. A.B.’nin ablası N.A mahkemede tanıklık yaptı. N.A. yeğeninin oyun oynarken gördüğü kadın iç çamaşırı üzerine, ‘Erkekler de sütyen takar’ dediğini aktardı. Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi olarak bir psikolog atadı. Bilirkişinin hazırladığı rapor dava dosyasına girdi. Raporda 5 yaşındaki çocuğun babası K.B.’ye ‘Neden etek giyiyorsun’ dediği, babanın ise ‘Denemek istedim’ şeklinde cevapladığı anlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:00 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:34 ABONE OL
Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

Bu haftanın en dikkat çekici haberleri arasında yer alan ilginç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ünlü televizyonca A.B, eşinin kendisini aldatmasından şüphelenmiş daha sonra evdeki gizli kamerayla kocasını izlemiş, eşinin kendi eşyalarını giydiğini görünce şok yaşamıştı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı yeni bilgilere göre K.B'nin oğlunun kendisine sorduğu "Neden etek giyiyorsun?" sorusuna 'Denemek istedim.' dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! TANIK ABLA HER ŞEYİ ANLATTI

'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı: "Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz yok öyle bir şey falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

BABASINI KADIN GİBİ ÇİZMİŞ

Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi. Dosyaya atanan bilirkişi Adli Destek Görevlisi Psikolog Y. D.'den, mağdur çocuğun yaşadıklarının çocuk üzerinde etkilerine dair psikolojik bir değerlendirme yapılması istedi. Psikolog Y. D. mahkemeye bir bilirkişi raporu sundu.

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

Raporda, anaokuluna giden çocuğun babasına 'Neden etek giyiyorsun' dediği, babanın ise 'Denemek istedim' şeklinde cevap verdiği ifade edildi. Raporda ayrıca mağdur çocuğun konuyla ilgili detay vermekten kaçındığı, çoğunlukla konuyu değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

'TRAVMATİK İŞKENCE UYGULADI'

Ünlü televizyoncu A.B ise davada baba K.B.'nin cinsel gelişimini yeni oluşturan çocuğa çarpık cinsel bilgilendirmelerde bulunarak, 'travmatik işkence' yaptığına dikkat çekti.

Sabah.com.tr ortaya çıkardı! Türkiye’nin konuştuğu skandalda son dakika yeni gelişme

Son dakika gelen haberde boşanma davası sürüyor.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Oğlu babasına 'Neden etek giyiyorsun?" demiş...
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