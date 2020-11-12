Savaş bitti, şimdi eve dönme vaktı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan karşısında Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafer kazandı.

Antlaşma imzalanmasının ardından ateşkes ilan edilmesiyle birlikte 44 gündür evlerinden uzakta sığınaklarda, okullarda, stadyumlarda kalan vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Ermenistan ordusunun binlerce top mermisi attığı özellikle Terter ve Ağdam gibi şehirlerde yaşayan yüz binlerce kişi evlerine dönüyor. Ermenistan güçlerinin en çok saldırdığı sivil yerleşim yeri olan Terter'de Müzik Okulu önünde toplanan Azerbaycanlılar, işgali sona erdiren anlaşmayı ellerinde bayraklar dans ederek kutladı. Günlerce bombalanan şehirdeki evlerine dönen insanlar evlerinin yıkıma uğradığını görünce büyük bir şok yaşadı. Saldırılar yüzünden birçok evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü bölgede yaşayan insanlar her şeye rağmen kazanılan zaferi kutlamayı sürdürdü.







EVİMİZE KAVUŞTUK

Evinin tavanı yıkılan Zenfira Halefova, "27 Eylül'de operasyon başlamadan önce Ermenistan yaşadığımız bu bölgeye saldırmaya başladı. Başımıza bombalar düştü. Tek eşyamızı bile almadan kaçmak zorunda kaldık. Biz Karabağ'dan 1992'de kaçtık geldik. Yıllarca evsiz yaşadık. Şimdi ortalığı temizleyip, bu kapıyı kapatıp yaşamaya başlayacağız. Evimizi nasıl olsa tamir ederiz. Karabağımız'ı işgalden kurtardık ya çok mutluyuz" dedi.







KARABAĞ BİZİMDİR

Ruslan-Alime Akındova çifti de aylar sonra evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun süre yol kenarında yaşadıktan sonra bir okula yerleştirilen Ruslan Akındova yaşadıklarını şöyle anlattı: "27 Eylül'de işe gitmek için evden çıktım. Birden bomba yağmuruna tutulduk. Çocuklarımı ve eşimi alıp kaçtım. Biz Kelbecerliyiz, 1992'de evimizi bırakıp geldik. Devletimiz 3 yıl önce bizi bu eve yerleştirdi. Camlar kırılmış, duvarlar hasar görmüş, onarıp yaşayacağız. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Karabağ'ı işgalden kurtardığımız için çok daha mutluyuz."







İŞGALDEN KURTARILAN ŞUŞA'DA 28 YIL SONRA EZAN OKUNDU

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresine çıkan bir Azerbaycan askeri ezan okuyor. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan Şuşa, Hankendi yolu üzerinde olması itibariyle stratejik öneme de sahip.







Terter halkı saldırılardan hasar gören dükkanlarını onardı. Şehrin cadde ve meydanlarını temizledi.