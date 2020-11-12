Skandal ifadeler ByLock yazışmalarında ortaya çıktı

FETÖ üyelerinin elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya'daki çiftliği, Mekke, Medine gibi kutsal topraklarla eşdeğer tuttuğu ortaya çıktı.

ByLock YAZIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, İstanbul'da yakalanan örgütün Beşiktaş Bölge Eyalet Talebe Mesulü Ercan Pars'ın ByLock yazışmalarına yansıdı. Pars, halk arasında Mekke ve Medine olarak kullanılan 'mübarek yerler' ibaresini FETÖ elebaşının çiftliği için kullandı. Pars, ABD'de olan bir örgüt üyesine yazdığı mesajda, "Abi mübarek yerlerdeyseniz bizi de unutmayın" ifadelerine yer verdi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN..."

FETÖ'nün İstanbul Beşiktaş Eyalet Talebe Mesulü olan 'Engin' kod isimli Ercan Pars, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Pars hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Farklı illerdeki farklı soruşturma dosyalarında itirafçı olan 5 isim, verdikleri ifadelerinde Ercan Pars'ın örgüt içerisindeki konumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Pars hakkında ifade veren 5 itirafçı da, şüpheliyle farklı zaman ve şekillerde temas etti. İtirafçıların verdikleri bilgiler benzer ve uyumlu bulundu.

2004'TEN BERİ ÖRGÜTTE

Hazırlanan iddianamede Pars'ın 'Engin' kod ismini kullandığı ve 2004 yılından itibaren örgüt içerisinde değişik görevler üstlendiği anlatıldı. İddianameye göre Pars, 2015 ve 2016 yıllarında örgüt adına yoğun bir şekilde faaliyet gösterdi. Örgüt faaliyetleri için kamplar düzenlerken, bu kamplarda para toplayıp bunları diğer kişilere aktardı.

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'MÜBAREK YERLERDEYSENİZ BİZİ DE UNUTMAYIN'

Son olarak Beşiktaş bölgesinde Eyalet Talebe Mesullüğü yapan Pars'ın Bylock konuşmaları incelendi. Pars'ın ele geçirilen bir Bylock yazışmasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği ABD'deki çiftliğini kastederek, 'Abi mübarek yerlerdeyseniz bizi de unutmayın' dediği tespit edildi. Bank Asya'da 2014 yılında örgüt elebaşı Gülen'in talimatı doğrultusunda mevduat artışı da gözlenen Pars'ın KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nde 2015-2016 yılları arasında SGK kaydı bulunduğu belirlendi.