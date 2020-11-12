Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıda reform hazırlığı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıdaki reform hazırlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz." dedi.

BAKAN GÜL'DEN YARGIDA REFORM HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle...

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.