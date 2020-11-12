SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları kaç oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

12 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 148.482

HASTA SAYISI: 2.841

VEFAT SAYISI: 88

İYİLEŞEN SAYISI: 2.181

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 145.989

HASTA SAYISI: 2.693

VEFAT SAYISI: 86

İYİLEŞEN SAYISI: 2.112

VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.