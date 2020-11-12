SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı: İşte ilçe ilçe tam liste...

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek,