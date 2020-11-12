SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı: İşte ilçe ilçe tam liste...

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SON DAKİKA HABERİ! 'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı: İşte ilçe ilçe tam liste...

Son dakika haberler... 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yazaklandı. İstanbul Valiliği sigaranın yasak olduğu yerlerin listesini yayınladı. Vali Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:00 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır.

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

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Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır" denildi.

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

Açıklamaya şöyle devam edildi: "'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek,

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına)

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Son dakika haberi İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı

Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır."

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SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sigara yasağı getirilen alanlar açıklandı: İşte ilçe ilçe tam liste...
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