Son dakika haberi: Karabağ'ın yeni haritası ortaya çıktı! İki devlet tek zafer; Türkiye ve Azerbaycan'da sevinç gözyaşları...

Son dakika haberi... Azerbaycan 44 günde Ermenistan'ı dize getirdi ve Ermenistan lideri Paşinyan "Pes" diyerek Dağlık Karabağ'dan çekileceği anlaşmayı imzaladı. 27 yıl sonra gelen zaferle birlikte, Türkiye ve Azerbaycan halkı sevinç gözyaşlarıyla sokaklara döküldü. Dağlık Karabağ'da 44 günde tarihi zafere imza atan Azerbaycan'da kutlamalar sürüyor. Azerbaycan ordusu 5 kent merkezi, 3 kasaba, 300 köy ve bazı tepeleri ele geçirdi. Ve anlaşma sonrası ele geçirilen yerlerle birlikte Karabağ'da zafer artık tüm dünya tarfından tescil edilmiş oldu. Ayrıca dün gelen son dakika haberi ile imzalanan anlaşma sonrasında Azerbaycan'ın ve Karabağ'ın yeni haritası resmen belli oldu. İşte yeni ve özgür Karabağ, İşte yeni Azerbaycan haritası...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anlaşma sonrası zafer ilan etmesiyle 7'den 70'e tüm Azerbaycanlılar, gözyaşları içinde sokaklara döküldü. Başta başkent Bakü olmak üzere ülkenin dört bir yanında Azerbaycan ordusunun zaferi kutlandı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sokaklarda sevinç gösterilerinde bulunuldu.

SON DAKİKA HABERİ AZERBAYCAN'DA SOKAKLARDA COŞKU VAR

"Paşinyan n'oldu?", "Zafer Azerbaycan'ın" ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları atılıp marşlar okundu. Haydar Aliyev anıtına yürüyen gruplar, gazileri omuzlarında taşıdı. Ellerini, ayaklarını öptü. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'nda toplandı. Halk, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Başını dik tut şehit anası" şeklinde sloganlar attı. Meydanda havai fişekler atılırken, caddeler polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inledi. İşte Azerbaycan'ın zaferinden yansımalar: