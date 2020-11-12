SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

HARİTA RESMEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'da HES kodu üzerinde gösterilen korona virüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.
Çin'den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.
Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.
Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.
65 YAŞ VE ÜZERİNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.
Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.
SON DAKİKA! 81 İLE SİGARA İÇME YASAĞI
Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca Covid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi.