SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.