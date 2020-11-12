SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

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SON DAKİKA HABERLER: o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Ölümcül salgın koronavirüs kış aylarının yüzünü göstermesi ve maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması nedeniyle adeta tırmanışa geçti. Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ'da ise son dakika korkutan görüntüler gelmeye başladı. Üç ay öncesine kadar beyaz olan harita resmen kızardı. Valilik de artan vakaların ardından 65 yaş ve üzeri yaştaki vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. İşte son dakika gelen haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:41 Son Güncelleme: 12.11.2020 10:44 ABONE OL
Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

HARİTA RESMEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'da HES kodu üzerinde gösterilen korona virüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Çin'den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

65 YAŞ VE ÜZERİNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü

SON DAKİKA! 81 İLE SİGARA İÇME YASAĞI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca Covid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde cadde, sokak, meydan ve duraklarda igara içme yasağı getirildi.

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SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca o ilimizi örnek göstermişti! Harita resmen kırmızıya büründü
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