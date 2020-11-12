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SON DAKİKA HABERLER! Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Kış aylarının kendini göstermesi ile tırmanışa geçen salgın ile ilgili valilikler bir dizi kararlar almaya başladı. İstanbul ve Ankara'dan sonra Tekirdağ, Giresun ve Kayseri'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışında getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler, valilikler tarafından alınan kararlar ile sürekli olarak güncelleniyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde cadde, sokak, meydan ve duraklarda içme yasağı getirildi. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:36 ABONE OL
Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

KAYSERİ

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda yapılan yeni düzenleme ile maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda içmek yasaklandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar da saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkabilecekler.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

GİRESUN

Giresun'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirildi.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

İSTANBUL

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe'den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu. İstanbul'da ayrıca açık alanlarda ve toplu alanlarda otobüs duraklarında içme yasağı da getirildi.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

ANKARA

Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı.

KONYA

Konya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 65 yaş ve üstü kişilere saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında getirildi.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

KARABÜK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldığı belirtildi.

Daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen kararın toplantıda yeniden değerlendirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi."

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

İZMİR

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sokakta içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, korona virüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir önlemlerini açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşlara da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında getirildi.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

MARDİN VE MANİSA

Mardin il genelinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni karar alındı. Son dönemde artan korona virüs vaka sayılarının ardından yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

Manisa Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirdi. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri kaydedildi.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

DENİZLİ

Denizli'de, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bir ile daha kısıtlama geldi! İşte 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller

Cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda içmek yasaklandı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

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