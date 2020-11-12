Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş S-400 açıklaması: NATO ittifakı içinde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Akar, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmek isteyenlere karşı kararlı duruşun devam edeceğini, hiçbir oldubittiye de izin verilmeyeceğini bir kez daha bildirdi

"DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ"

Bakan Akar, "Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz" dedi.

"LİBYA'NIN HAKLI DAVASINI DESTEKLİYORUZ"

Akar, Libya konusu ile ilgili ise, "Libya halkının haklı davasını desteklemekteyiz. Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar FETÖ ile mücadele ile ilgili ise şunları söyledi:

15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.

15 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir.

BAKAN AKAR'DAN KARABAĞ YORUMU

Bakan Akar, Karabağ'daki ateşkes ile ilgili, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır." dedi.

S-400 AÇIKLAMASI

Bakan Akar, S-400 Hava Savunma sistemi ile ilgili olarak, "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır." diye konuştu.

TSK'NIN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'daki pandemi ile mücadeleye ilişkin, "Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Akar, TSK'nın sürdürdüğü hava, deniz ve kara operasyonlarına değindi, "Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.