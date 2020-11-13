Ahmet Kekeç’in korona virüs tedavisi sürüyor! Oğlu Hakan Kekeç: Dua bekliyoruz

Deneyimli gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, şunları söyledi: "Babam Ahmet Kekeç'in pazar günü fenalaşması nedeniyle hastaneye ambulansla götürdüğümüz Pazar gününden beri durumu ciddiyetini koruyor. Anlık ve kısmi düzelmeler olsa da bardağa henüz dolu tarafından bakamıyoruz."

"DUA BEKLİYORUZ.."

"Covid, anladığımız kadarıyla var olan sorunları büyüten bir hastalık. Babamın bilmediğimiz bir hastalığı daha varmış ama şu an bunların vakti değil. İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız."

"SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

"İyiyiz. Ne yazık ki belirti vermediğimiz için erken davranmadık. Bu arada hastaneye gidemediğimiz gerekçesiyle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat bilgi alabilmemiz için devreye girdi. Kendisine şükran duyuyoruz."