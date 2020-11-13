Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde maskeli kıyak

Gökçek ise "Mansur Yavaş 3 maske ihalesi yapmış. Çok şeffaf oldukları (!) için kaç adet olduğunu öğrenemedik. İhale o kadar şeffaf ki üç ihaleye de maske imalatı ile ilgisi olmayan bir inşaat firması davet edilmiş ve üçü de o firmaya ihale edilmiş. Toplam 17 milyon ihale. Durun bakalım" diye tepki gösterdi.







