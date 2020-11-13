Çocuk parkındaki skandalın sorumlusu Ekrem İmamoğlu’nun müdürü çıktı!

Küçükçekmece'de çocuk parkına terör örgütü PKK/YPG'nin simgesini koydurduğu gerekçesiyle görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı.

Gevezoğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden ayrılan Gevezoğlu'nun Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.

TÜRKİYE'Yİ AYAĞI KALDIRAN GÖRÜNTÜ

Küçükçekmece Belediyesi'nin bir oyun parkında terör sembollerini kullanması; Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın yenileme çalışmasının tamamlanması ile birlikte vatandaşların kullanımına açılan park, görenleri hayrete düşürdü. Parkta yer alan işaretler ve renkler, terör örgütü YPG'nin simgesine benzerliği nedeniyle büyük tepki topladı. Skandala ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİM

SABAH ise tepkilerin odağında yer alan Gevezoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yakın ilişkisini gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden ayrılan Gevezoğlu'nun Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi.

UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

8 Ocak 2017 tarihinde, "facebook.com/suleyman.gevezoglu" uzantılı sosyal medya adresinden Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Gevezoğlu, "Sayın başkanım ekibiyle yol yapım şantiyesine gelerek durum değerlendirmesi yaptık." ifadesini kullandı.

Gevezoğlu, 30 Aralık 2016 tarihli gönderide ise "Sayın başkanımızla beraber yol yapım şantiyesinde kışla mücadele çalışmalarını değerlendirdik." duyurusunu yaptı.

Süleyman Gevezoğlu, 15 Aralık 2016'da da Ekrem İmamoğlu ile tokalaşırken çekilen fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İSMİNİ SİLDİ

Bu arada, görevden alınan Gevezoğlu'nun fotoğrafı hem de bilgileri, Küçükçekmece Belediyesi'nin resmi sitesinden çıkarıldı. Gevezoğlu'nun ismi ve özgeçmişi, belediyenin resmi sitesinde bulunuyordu.

BAŞKAN ÇEBİ: İYİ NİYETLE KONULDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eleştirileri 'insafsızca' bulduğunu iddia ederek, "Tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Küçükçekmece Belediyesi bir açıklama daha yaparak, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumları karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizlerin hassasiyetidir. Söz konusu parkı kaldırdık ve tasarımını değiştiriyoruz. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz" iddiasında bulundu.

KAYMAKAMLIK: TERÖR ÖRGÜTÜ SEMBOLLERİ KULLANILMIŞ

Küçükçekmece Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda ortaya çıkan sembollerle ilgili inceleme başlattıkların ifade etmişti. Yapılan incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerin tespit edildiği belirtilmişti. Skandalın adli mercilere bildirilmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görseller, belediye ekipleri tarafından sökülmüştü.