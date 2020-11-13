Enver Altaylı'nın yargılandığı davaya devam edildi

Ankara Sincan Kapalı Cezaevi Yerleşkesi'nde devam eden eski istihbaratçı Enver Altaylı ve eski MİT'çi Mehmet Barıner'ın çapraz sorgusuna devam edildi. Bir önceki duruşmada sanık avukatlarının talebi üzerine Sincan F Tipi Cezaevinden gelen rapor mahkeme başkanı tarafından okunmasının ardından Enver Altaylı savunmasını yaptı.

"BANA YÖNELTİLEN SUÇLARI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Altaylı, "İddianamede bana yöneltilen suçları anlamış değilim. Hangi örgütsel faaliyeti yönetmişim, hangi faaliyetleri nasıl durdurmuşum, kiminle irtibat kurmuşum iddianamede deliller somut değildir. Hangi soğuk savaş yönetimi kullanmışım, bunu Doğu Perinçek yazdı, bu yazı mı dikkate alınıyor. Hiçbir terör örgütü içerisinde yer almadım, içinde bulunmadım" dedi.

TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM KARARI VERİLDİ

Sanık Enver Altaylı'nın avukatı, iddianamede suç unsurları ile delillerin net olmadığını belirterek, Altayı'nın tahliyesini talep etti. İddianamede yurtdışına çıkması için plan yaptığı belirtilen eski MİT'çi Mehmet Barıner'in avukatı ise kaçma şüphesinin bulunmadığını ve çocuğu ile birlikte olması gerektiğini ifade ederek tahliyesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA...

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırdı. Dava dosyasındaki dijital materyallere sonradan ekleme yapılıp yapılmadığı, delil niteliğindeki bilgilerin tahrif edilip edilmediklerinin tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştıran mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya tebliğ edilmesine hükmetti.