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için savaşan 'lı teröristlerle ilgili son dakika gelişmesi

Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 'da saflarında savaşan /PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı. Aslan Murat Vartanyan ve 'ın çağrısı üzerine , ve elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyeleri işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gelmişti.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:07 Son Güncelleme: 13.11.2020 17:18 ABONE OL
Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerle ilgili son dakika gelişmesi

Azerbaycan'da yaşanan son dakika gelişmesine göre, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

PARALI ASKER OLARAK SAVAŞIYORLARDI

Açıklamada, söz konusu kişilerin Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten askerlere karşı terör eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

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ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını teyit etmişti.

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Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerle ilgili son dakika gelişmesi
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