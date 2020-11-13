Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerle ilgili son dakika gelişmesi

PARALI ASKER OLARAK SAVAŞIYORLARDI

Açıklamada, söz konusu kişilerin Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten askerlere karşı terör eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

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