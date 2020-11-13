Formula 1 'de SOLOTÜRK sürprizi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz parçası Türk Hava Kuvvetleri'nin 100'üncü yılında kurulan dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula F1 yarışlarında özel bir uçuş yapacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK!

SOLOTÜRK sosyal medya adresinden yapılan açıklamada,14 Kasım Cumartesi günü saat 13:10'da ve 15 Kasım Pazar günü saat 12.55'te Intercity İstanbul Park'ta selamlama/gösteri uçuşu yapılacağı duyuruldu. 2011 yılında kurulan SOLOTÜRK geçen 9 seneye yüzlerce gösteri yapmış ve yurt dışından da ödüllerle dönerek gurur kaynağımız olmuştu