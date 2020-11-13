Gönüllü aşı savaşçıları

TÜRKbilim insanı Uğur Şahin'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşıya ve ve Çin'in Coronavac adlı aşısına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Necmettin Ünal, Ezgi Gülten, Güle Çınar ve İskender Ersöz gönüllü olarak denek oldu. Gönüllüler şunları söyledi:Aşılar iki doz halinde uygulanıyor. Hafif bir ateş dışında bir yan etkisini görmedim. Amacımız insanlara rol model olabilmek. Aşı çok önemli ve virüs illetinden dünyanın kurtulabilmesinin önünde engeller kalmaması için bilim dünyasına katkı sağladık.Virüsün bitmesi için ya etkili bir tedavinin ya da aşının bulunması gerekiyor. Bir doktor olarak ben de sürece ekstra fayda sağlamak istedim.Bilim dünyasına ben de katkı sağlamak istedim. 1 hafta sonra ikinci dozu da olacağım. Güvenli bir aşı ve etkili olduğu düşünülüyor.Ben gönüllü bir vatandaşım, oğlum da doktor. Bilim deneme yanılma yöntemiyle gelişir. Bilime katkı sağlamak çok önemli bir görev.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 148 bin 482 kişiden 2 bin 841'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 88 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 233, ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu. 2 bin 181 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır" diye konuştu. ANKARA