Hollanda'da bölünmüş Türkiye haritası alçaklığı! Tepkiler sonrasında düzeltildi

Okullarda AB ve Gümrük birliği ile ilgili verilen derslerdeki Avrupa haritasında Türkiye'nin doğusu parçalanmış, bir bölümü Ermenistan'a, bir bölümü de ABD ve Avrupa tarafından kurulmaya çalışılan terör örgütü PKK devletçiğine verilmiş şekilde kitap derslerinde yer aldı.

Hollanda okullarında Türkiye düşmanlığı! Kitaplarda Türkiye'yi parçalanmış gösterdiler | Video

'RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ!'

Söz konusu kitapçığı Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu paylaşarak tepki gösterdi. Kuzu paylaşımında, "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı" dedi.

Kuzu, alçakça tutumları eğitim müfettişliğine şikayet ettiğini ve kitabın derhal kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.

DÜZELTMEYE GİDİLDİ

Son gelen bilgilere göre Türkiye'nin tepkisinin ardından kitaplardaki o haritada düzeltmeye gidildi.