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merkezli 21 ilde operasyonu: 26 kişi tutuklandı

'nün() () yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 22:42 Son Güncelleme: 13.11.2020 22:44 ABONE OL
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 26 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf, 45'i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım'da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 26 kişi tutuklandı
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