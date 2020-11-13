Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerinin yürüttüğü Yıldırım 4 operasyonu kapsamında 10 Kasım'da Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edildi. Terörist Sürgeç'in 2007'de Erzincan Türkmenoğlu Köprüsünde çıkan çatışmada bulunduğu, Giresun'da 1 Uzman Çavuş'un şehit edilmesi eylemine karıştığı, 2008'de Tunceli Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayını gerçekleştirdiği yine aynı yıl Erzincan'da 3 askerin şehit edilmesi eylemine karıştığı ortaya çıktı. Sözde Tunceli sorumlusu olan Sürgeç'in 2019'da Tunceli Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit edilmesi ile bir askerin yaralanması eylemini bizzat gerçekleştirdiği, 2010'da da Tunceli-Ovacık Karayolunda yol kesme olayına katıldığı belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadesini kullandı.