Mütercimler davasında ilk duruşma! Hakim karantinada, yeni hakim bekleniyor

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri aşağılayan yazar Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün başlanıyor. Mahkeme hakiminin koronavirüse yakalanması nedeniyle duruşmaya yeni bir hakimin görevlendirilmesi bekleniyor.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada Erol Mütercimler'in yargılanmasına bugün başlanıyor. İlk duruşma için taraflar İstanbul Adalet Sarayına geldi, ancak hakim Kovid-19'a yakalandığı için duruşmaya çıkamadı. Davalara devam edilebilmesi için mahkemeye yeni bir hakimin görevlendirilmesi bekleniyor.

SKANDAL SÖZLER…



Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.