Polis eşlerinden sorumlu mahrem imam saklandığı evde yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube (KOM) ve İstihbarat ekiplerinin kentte örgüte ait hücre evlerine yönelik çalışmalarda, terör örgütü mahrem imamlarıyla örgütün haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı olarak görüşen ve hakkında yakalama kararı bulunan, Trabzon'da 2015-2017 yılları arasında polis eşlerinden sorumlu mahrem imamı, meslekten ihraç edilen öğretmen Hatice Sarıaydın (35) Trabzon'da saklandığı akrabasının evinde olduğu öğrenildi.

İhraç öğretmen eşinin de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi. Hakkında arama kararı olan İhraç öğretmen polis eşlerinden sorumlu mahrem imamı Hatice Sarıaydın, darbe teşebbüsünden sonra izini kaybettiği ve daha sonra uzaktan akrabasının yanında kaldığını tespit eden polis ekipleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sarıaydın, mahkemece "FETO/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak "suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıaydın, polis eşlerinden sorumlu olduğu dönemde Trabzon'da örgütün haberleşme programı BYLOCK kullandığı ve sık sık toplantılar yaparak polis eşlerine talimatlar verdiği öğrenildi.