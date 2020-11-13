Son dakika: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'daki programını sürdürüyor. Erdoğan, 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni ve AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi programları sonrası son olarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

"BİZ BİRİLERİ GİBİ YAPACAKLARIMIZI YABANCI MEDYAYA DEĞİL, MİLLETİMİZE ANLATIYORUZ"

Erdoğan, dev eserin açılışında şu önemli mesajları verdi:

Ülkemizle ilgili meseleleri milletimizle danışıyor, onlarla istişare ediyoruz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Biz birileri gibi yapacaklarımızı yabancı medyaya değil, milletimize anlatıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve gelince onları hayata geçirme gayreti içindeyiz. Bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

Ülkemizin 81 iline giderek vatandaşımız ile gönül bağımızı korumaya çalışıyoruz.

18 yıllık iktidarımız döneminde başarıları kömüre, pirince bağlayanlar oldu. Emek harcayana, hizmet edene çamur atmayı marifet kabul ettiler. Bunlar çalışmak yerine, çalışana çamur atmayı tercih ettiler.

"UYKUMUZDAN, AİLEMİZDEN, VAKTİMİZDEN FEDAKARLIK YAPARAK ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacak kadar şerefli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Biz bunlara rağmen hizmet siyasetini milletimizle yapmayı sürdüreceğiz.

Uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yaparak 81 vilayetimizin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacak, daha çok koşturacağız.

"ŞEHRİMİZİN HER BAKIMDAN İFTİHAR KAYNAĞI OLACAKTIR"

Tekirdağlı vatandaşlarımızın hasretle beklediği muhteşem bir tesisin heyecanını yaşıyoruz. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir.

HASTANENİN İSMİNİN NASIL BELİRLENDİĞİNİ BU SÖZLERLE ANLATTI

Fehmi ağabeyimiz 1912 doğumludur. Tekirdağ Hayrabolu doğumlu. O da doktor ama aynı zamanda siyasetçi. Siyasetçiliğinde çok iyi tanıştığımız değerli bir büyüğümüz, ağabeyimiz. Meclis Başkanımız Mustafa bey gelirken dedi ki; Fehmi bey buralı, aynı zamanda doktor. Dedik ki; ne düşünüyoruz, buraya yakışacak olan, böyle güzel bir eserdir.

"SALGINDA KAĞIT ÜSTÜNDE ÜSTÜN GÖRÜNEN ÜLKELERİN MAKYAJLARI AKTI"

Salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkanı buldu. Salgın döneminde adeta takke düştü, kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmıştır. Kağıt üstünde maddi bakımdan üstün görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık sistemlerinin böyle bir yükü taşımadan yetersiz olduğu ortaya çıktı. Biz Atatürk Havalimanı'nda 1006 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine 1006 yataklı bir hastaneyi de Sancaktepe'de, Anadolu yakasında bitirdik. Bunların içinde 16'şar ameliyathane var.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ SAĞLIK ALTYAPISI İLE SALGIN SÜRECİNDE DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLAMIŞTIR"

Bu salgınla savaşımız var. Uçaklar yurt dışından geldiği zaman rahatlıkla havalimanına inip 3 dakikada hemen hastanede. Bunları yapan güç, kudret hamdolsun bu iktidar. Çok ciddi bir sağlık ordumuz var. Sağlık ordumuzla çok ciddi bir savaş veriliyor. Ölenlerimiz, şehitlerimiz oluyor. İnşallah mekanları da cennet olsun. Özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz saldırılar, onlar da bedellerini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir. İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü, maske dahi bulunamayan durumlarla karşı karşıya kaldık. Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamıştır.

"ALLAH RIZASI İÇİN SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN"

Mücadelenin henüz bitmediğini hepimizin çok iyi biliyoruz. Son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarındaki tırmanış acı gerçeği hatırlatmaktadır. Rehavete kapılmadan aşı ve ilaç bulunana kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekranları başında bizleri izleyen milletime sesleniyorum. Ne olur, Allah rızası için, kafeteryaymış, şurasıymış, burasıymış, sigara içmeyi lütfen bırakın. En önemli vurgun noktası akciğer. Akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Artık sizler de bizlere yardımcı olun.

AŞI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Aşı çalışmaları konusunda Almanya, Rusya ve İngiltere ile çalışmalarımız sürüyor. Üretilen aşı tüm dünyanın ortk malı olmalı. Şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. Kurallara uymak hem insanlık hem de vatandaşlık görevimizdir.