Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satırbaşları şöyle:Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarımızı çok yönlü sürdürüyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin, bir taraftan Almanya... Almanya'da iki Türk kardeşimiz bu işin içinde. Bir diğer taraftan İngiltere. Hepsiyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede, rant ve kâr hesabının yapılması utanç vericidir. Üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kâr hırsına kurban edilmemelidir. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişimi çok önemlidir.Salgınla başarılı mücadelemizin arka planında birilerini takip etmek yerine kendi özgün politikalarımız, uygulamalarımız vardır. Bu politikalarımızı hastalığın seyrine göre güncelliyor, ilave politikalarla tahkim ediyoruz. İhtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. 9 aydır canla başla çalışan sağlık personelimize minnet borcumuzu bu kurallara sıkı sıkıya riayet ederek ödeyebiliriz.Tekirdağlı vatandaşlarımızın hasretle beklediği muhteşem sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi, her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacağı bir eserdir. İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz 1912 doğumlu, Tekirdağ Hayrabolu doğumlu. O da doktor ama aynı zamanda siyasetçi. Siyasetçiliğinde çok iyi tanıdığımız değerli büyüğümüz, abimiz. Helikopterle yolda gelirken Meclis Başkanımız Mustafa Bey, "Fehmi bey buralı" dedi. Aynı zamanda da doktor. Dedik ki "Ne düşünüyoruz, buraya yakışacak olan Fehmi abimizi de ölümsüzleştirecek olan böyle güzel bir eser." Hem siyaset hem devlet adamı olarak bütün bunların yanında aynı zamanda da Fehmi abimiz şairdi, iyi bir şairdi. İyi bir kalemşordu. Şimdi bu hastanemize onun adını vererek burayı bu şekilde inşallah onunla ve bir Hayrabolulu Fehmi abi ile burayı ölümsüz hale getirmiş olacağız.(Pandemi) Avrupa'da toplam kapasiteye yaklaşan şu anda 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla bu süreci başarıyla yürütüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik. Birçok ülkenin geçici sahra hastaneleriyle işi idare ettiği dönemleri gördük. 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Kaderimiz ve kederimiz ortak inancıyla 155 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.iktidarımız döneminde elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, pirince bağlayanlar oldu. Milletin derdine ortak olmak yerine Ankara'daki sırça köşklerinden gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. 15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre, makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu bir millet olduğunu anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz.