Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri F1 yarışlarında birinci olacak pilota kupayı TBMM Başkanı Şentop verecek

F1 yarışlarında birinci olacak pilota kupayı TBMM Başkanı Şentop verecek

1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye 'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı verecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 13:52 Son Güncelleme: 14.11.2020 14:46 ABONE OL
F1 yarışlarında birinci olacak pilota kupayı TBMM Başkanı Şentop verecek

İstanbul'daki yarışı kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

YARIŞ SEYİRCİSİZ DÜZENLENECEK

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış sonrası ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Şentop verecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
F1 yarışlarında birinci olacak pilota kupayı TBMM Başkanı Şentop verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA