İşte Soros’un Türkiye ağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler, Osman Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu. Raporda, Kavala'nın terör örgütü PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan ve FETÖ'yle bağlantılı dernek ve internet sitesine yardımda bulunduğuna da dikkat çekildi.George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluş ile yurt dışı kurum ve kuruluşlardan Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na para transferi gerçekleştiği, vakfın da söz konusu paraların önemli bir kısmını Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu sivil toplumlara aktardığı tespit edildi.Açık Toplum Vakfı'nın; yine Osman Kavala'nın kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olduğu TESEV'e 1 milyon 879 bin 752 TL aktardığı, Kavala'nın kurucusu olduğu Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği'ne 600 bin 461 TL para transferinde bulunduğu, Kavala'nın kurucu üye olduğu Yurttaşlık Derneği'ne 354 bin 500 TL para yardımında bulunduğu ve aynı vakfın mütevelli heyetinde yer alan Nebahat Akkoç'un kurucuları arasında olduğu Kamer Vakfı'na 1 milyon 10 bin 740 TL para gönderdiği tespit edildi.Osman Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin yine Kavala'nın ortağı olduğu Pazarlama A.Ş. arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemlerinde uyumsuzluk olduğu saptandı. Kavala'nın ortağı olduğu şirketlere ilişkin ortaklık değişimleri ve sermaye artışlarına ne şekilde katıldığına ilişkin para transfer kayıtlarına ulaşılmadı.RAPORDA;Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin (Anadolu Kültür Derneği) dikkat çekici transfer işlemlerinin bulunduğu; Kavala'nın, "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun temsilciliğini yaptığı ifade edildi. İşte diğer vakfın yaptığı diğer transferler:Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlem ile 1 milyon 891 bin 465 TL. Şirket çok sayıda yurt dışı kuruluştan yaklaşık 10 milyon TL transfer aldı.Milli güvenliğe karşı faaliyette olan dernek ve vakıflara 62 bin 311 TL.PKK'ya yardım nedeniyle kapatılan Gündem Çocuk Derneği'ne 15 bin 411 TL.PKK/KCK iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Muş Kadın Çatısı Derneği'ne 19 bin 400 TL.Teröristbaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 27 bin TL.Hasan Cemal'in kurucu başkanı olduğu Punto 24-Bağımsız Gazeteciler Derneği'ne 81 bin 511 TL.Lezbiyen, gay ve biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL.Raporda; ABD'li milyarder George Soros'un sahibi olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun; Açık Toplum Vakfı'na 14 milyon 26 bin 703 dolar verdiğine de dikkat çekildi.