O isimler görevden alındı

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/PYD sembollerine benzer şekilde yenilenen bir parkla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Valiliği parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı'yı görevden aldı. Parktaki materyaller söküldü. Valilik açıklamasında ise ilgililerin görevden alındığına yer verildi. Açıklamada, "Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde 'PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı' yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır.Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin 12 Kasım 2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da parkla ilgili "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla önceki gün re'sen soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyeti parkın yapımında yer alan isimlerin terör bağlantılarını araştırıyor.