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Sapkın 'cülerden skandal Gülen paylaşımı! Aralarında 'de var

Kendini 'Mesih' ilan eden elebaşı 'e sapkın FETÖ'cülerden sahte doğum günü kutlaması geldi. Aralarında 'İn de bulunduğu FETÖ'cülerin 27 Nisan 1941 doğumlu FETÖ elebaşının doğum gününü Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul eden FETÖ'cülerden skandal paylaşımlar peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 14:39 Son Güncelleme: 14.11.2020 14:57 ABONE OL
Sapkın FETÖ'cülerden skandal Gülen paylaşımı! Aralarında Enes Kanter'de var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu. Ancak Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul ediyor. Kendisini de 'mesih' ilan eden Gülen'e bu tarihte firari FETÖ'cüler tarafından tebrik mesajı yağıyor.

BAĞLILIK MESAJI VERDİLER

Bu yıl yine 11 Kasım'da firari FETÖ'cüler, Fetullah Gülen'in sahte doğum günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, Gülen'in fotoğraflarını da ekleyerek bağlılık mesajı verdi.

Bazı FETÖ'cülerin kutlama mesajlarına "11 Kasım 1938" yazması da dikkat çekti.

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Sapkın FETÖ'cülerden skandal Gülen paylaşımı! Aralarında Enes Kanter'de var
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