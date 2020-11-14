Son dakika: Türk basınının acı kaybı! Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.

Daha önce SABAH'a konuşan Mehmet Hakan Kekeç, babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" demişti.

Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç'in paylaşımında şuı ifadeler yer aldı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

METİNER: "CAMİAMIZ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN SONSUZ ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Ahmet Kekeç kardeşimiz/üstadımız tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Camiamız bir değerini kaybettiği için sonsuz üzüntülüyüm. Kendisine Allah'tan sonsuz rahmet, muhterem ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun can kardeşim" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: EN ZOR ZAMANLARDA DİMDİK DURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

59 yaşındaki Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.

Yeni tip koronavirüse yakalanmadan önce Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesi'nde okudu.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atılan Kekeç, Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

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Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.