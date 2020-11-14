Son dakika! Başkan Erdoğan'dan çok önemli ekonomi mesajı: Seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongrelerine canlı olarak bağlandı. Erdoğan burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin yeni mesajlar vermeyi sürdürdü.

Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin çağrıda bulundu, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Erdoğan, "Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" | Video

"EKONOMİ, HUKUK VE DEMOKRASİDE YEPYENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları, Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz."

"MİLLETİME GÜVENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istediğini vurgulayarak, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Adını da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi koyduğumuz bu muhteşem hastane ile sağlık alt yapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

KORONAVİRÜS UYARISI

Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de yavaş yavaş artacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum. İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla Meclis'te daha çok çalışacağız. Bu anlayışla hükümette daha çok gayret göstereceğiz. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Bu anlayışla belediyelerimizde daha çok hizmet ortaya koyacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."

AHMET KEKEÇ'E BAŞSAĞLIĞI: RABBİM CENNETİ İLE MÜŞERREF KILSIN

Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, harekat kabiliyeti arttı. Daha önce terör örgütü ile mücadele eden ülkeden geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştiren bir ülkeye dönüştük. Bugün dostlarına ve milletimize güven veren bir Türkiye var.

Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kekeç'e rahmet diledi "Rabbim cenneti ile müşerref kılsın" | Video