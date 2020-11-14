Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir'de yetki krizi ortaya çıktı!

TABURCU İDDİASI GERÇEK DIŞI

Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ise Başkan Böcek'in atama kararı için taburcu edilip tekrar hastaneye yatışının yapıldığı yönündeki iddianın gerçek olmadığını bildirdi. Başkan Böcek'in tedavisinin ventilatör cihazına bağlı olarak sürdüğünü belirten yetkililer, akciğerlerinin toparlamaya başladığını, sağlık durumunun da her geçen gün iyiye gittiğini kaydetti.

Başkan Böcek'in akıl sağlığı durumuyla ilgili 15 günlük dönemler halinde rapor istendiğini ve hazırlanarak ilgili makamlara ulaştırdıldığını kaydeden bir yetkili, "Psikoloji servisi, en son hazırladığı raporda da 'akıl sağlığı yerindedir' şeklindeki beyanı tekrarladı" dedi.

HUKUKİ TARTIŞMA BAŞLADI

Öte yandan Başkan Böcek'in, elektronik imzalı da olsa bir kararı onaylayıp onaylayamayacağı yönünde hukuki tartışma başladı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Avukat Hasan Subaşı, gelişmeleri 'garip bir durum' olarak değerlendirdi. Aynı zamanda 2 dönem Antalya Belediye Başkanlığı yapan Subaşı, "Elektronik imzayla Sayın Böcek'in, vekil tayin ettiği kişiyi görevden alarak iki meclis üyesini farklı tarihlerde yetkilendirimiş olması tartışmalı ve kuşkuyla karşılanacak bir tasarruftur. Ayrıca hastanede ciddi tedavi altındayken vekil tayin ettiği kişinin vekaleten alınmasını gerektirir bir sorun varsa takip edecek durumda olmayan sayın başkanın bu tür eylemlere alet edilmesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağdaşır bir işlem değildir" dedi.