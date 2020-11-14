SON DAKİKA: MSB'den Rusya ile yapılan Karabağ'daki faaliyet görüşmelerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bozguna uğrattığı Dağlık Karabağ'da Rusya ile yapılacak gözetleme ve devriye faaliyetlerine ilişkin yapılan görüşmedeki son durumu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.