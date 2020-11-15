AFAD'dan son dakika açıklaması: "Deprem toplanma alanları..."

Son dakika açıklamasına konu olan gerçek dışı haberde geçen İnkılap mahallesinde kişi başına düşen alan sayısı 1,12 metrekareye çıkarılmıştır. Afet toplanma alanlarının kapasite ve kişi başına metrekarenin artırılması çalışmaları, TAMP Tahliye Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu ana çözüm ortağı olan Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile devam etmektedir. 3 Kasım 2020 için Kağıthane ilçesinde planlanan Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Toplanma Alanı tatbikatı yaşanan İzmir depremi sebebiyle ertelenmiştir. Ancak Kasım ayı sonuna kadar bu tatbikatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

AFAD'ın verdiği son dakika bilgisinde söz konusu uygulamada pilot bölge olarak Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde 3 alan belirlendiği aktarıldı

Daha sonra da yılsonuna kadar tüm İstanbul'da yapılması hedeflenmektedir. İstanbul'da ayrıca pilot olarak seçilen Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde başlatılan çalışma ile her evin ya da apartmanın girişine en yakın 3 toplanma alanını gösteren afiş asılmaktadır. Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın toplanma alanlarını www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebileceğini bir kez daha hatırlatırız."