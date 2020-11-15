Son dakika haberler: İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

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Son dakika haberler: İnanılır gibi değil! 'ndan tam 30 ton toplandı

Son dakika gelen haberde 'da piknikçilerin akın ettiği , pikniğe giden vatandaşların sorumsuzca ardında bıraktığı sorunuyla karşı karşıya kaldı. Hafta sonu özellikle İstanbulluların şehir stresinden uzaklaşmak için geldiği Belgrad Ormanı'nda geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:27 ABONE OL
İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

YASAK ALANLARDA BİLE ATEŞ YAKILIYOR, PİKNİK YAPILIYOR

Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tabiat parkı dışındaki bölgelerde yani piknik yapılması yasak olan bölgelerden de toplandığını belirtti. Yeşil, ", muhafaza ormanı karakterinde 5 bin 300 hektar büyüklüğünde bir orman.

İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor ancak ormana gelen vatandaşlarımız tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar. Atlı birliklerimiz ve muhafaza memurlarımız ormanın derinliklerinde piknik yapılmasına, etrafa atılmasına engel olmak için, koruma kontrol görevlerini yapıyorlar" diye konuştu.

İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

ORMAN DERİNLİKLERİNDE ORTALAMA 8-9 TON ÇÖP TOPLANIYOR

Çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyleyen Yeşil, "Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

'nın önemli bir tarihi dokusu olduğunu vurgulayan Yeşil sözlerini şöyle sürdürdü: "Vurgulamak istediğimiz nokta şu; Belgrad Ormanı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne gelen çok önemli, tarihi ve özel bir orman. İçerisinde su bentler, su koruma havzası olan önemli bir orman. İçinde tabiat parkları var.

İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

Buradaki ağaçların hepsi doğal, yani sonradan dikilmemiş kendiliğinden yetişmiş ağaçlar. İçerisinde tarihi anıt ağaçları da yer alan bir orman burası. Ormanda ateş yakmamalarını, piknik yapıldıysa da çöplerini toplayıp, toplama konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz."

İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

Öte yandan, piknik yapılan alanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü kontrolünde. Doğa Koruma ve Milli Parklar koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince her hafta sonu vatandaşların piknik yaptığı alanlardaki çöpler toplanıyor. Havaların serin olmasına rağmen pek çok vatandaş tarafından ziyaret edilen 'nda geçtiğimiz hafta piknik yapılan alanlarda ise tam 22 ton toplandı.

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Son dakika haberler: İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı
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