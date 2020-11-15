Son dakika haberler: İnanılır gibi değil! Belgrad Ormanı'ndan tam 30 ton toplandı

ORMAN DERİNLİKLERİNDE ORTALAMA 8-9 TON ÇÖP TOPLANIYOR

Çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyleyen Yeşil, "Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli" ifadelerini kullandı.