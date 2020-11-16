500 yataklı hastane müjdesi

proje alanıişçi çalıştıiş makinesi kullanıldıyataktek kişilik banyolu odayoğun bakım odasıAcil servis gözlem yatağıhastane kapalı alanıameliyathaneCPRLefkoşa'da 45 günde inşa edilen 100 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Bu çerçevede KKTC'ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık.Türkiye'nin, KKTC ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte bu Acil Durum Hastanesi'dir.Bugün (dün) ayrıca hastanede kullanılmak üzere tam donanımlı 5 ambulans hediye ettik.Yeni bir sözümüz daha var, proje ihalesi vesaire tamam, 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs'ımıza kazandıracağız. Modern mimari anlayışıyla tasarlanmış ve tek, iki kişilik hasta yatak odalarıyla her türlü tanı ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıracak bu yatırıma inşallah yer tesliminden hemen sonra başlayacağız. Böylece Kıbrıs Türküne ve yurt dışından gelen misafirlere ülkemizdeki şehir hastaneleri standardında hizmet alabilecekleri muhteşem bir sağlık tesisini kazandırmış olacağız.BAŞKAN Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde piknik etkinliğine katıldı. Etkinlik için Sahil kıyısında yapılan kameriyede, Erdoğan, Bahçeli ve beraberindekiler yemek yedi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Taşınmaz Mal Komisyonu'nun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmedemeyiz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi