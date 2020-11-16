Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Mağara, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.