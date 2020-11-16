Cezaevi firarisi FETÖ’cü yakalandı

FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçması için sahte evrak düzenlemekten 23,5 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.E. Yalova'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Yalova polisi FETÖ/PDY üyelerine sahte evraklar düzenleyerek Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'nin yakalanması için Çiftlikköy ilçesindeki eve baskın düzenledi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen T.E. gözaltına alındı. 1989 yılında Polis Koleji'nden mezun olan T.E.'nin FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmak için kurulan suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı, yargılandığı davada 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çektiği Kandıra Cezaevi'nden ekim ayında firar ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.E tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.