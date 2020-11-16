İnanılmaz olay! “Maske tak” dedi yüzüne tükürüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele edilen dönemde 65 yaşındaki H.İ isimli kadının başına ilginç bir olay geldi. İddiaya göre 65 yaşındaki kadın, evinin bulunduğu sokağa gelen seyyar satıcıdan alışveriş yapmak istedi. Evinden çıkarak seyyar satıcının yanına inen kadın, seyyar satıcının maske takmadığını fark etti. 23 yaşındaki E.Ü isimli seyyar satıcıya neden maske takmadığını sorarak satıcıyı maskesini takması için uyardı.

MASKEYİ ÇIKARTIP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

E.Ü, aracına giderek bir adet maske alarak yüzüne taktı. E.Ü., H.İ'nin 'Neden maske takmıyorsun' sorusuna ise, ''Korona diye bir şey yok sizi kandırıyorlar'' şeklinde tepki göstererek 65 yaşındaki kadına bağırmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmada 23 yaşındaki seyyar satıcı E.Ü, iddiaya göre maskesini çıkarıp bilerek kadının yüzüne doğru öksürdü. Olayın devamında seyyar satıcı, kadının yüzüne tükürerek aracına binip hızla olay yerinden uzaklaştı.

PLAKADAN BULUNDU

Polis merkezine giden yaşlı kadın, yaşadığı dehşet dolu dakikaları ifadesinde anlattı. Polis, plaka sisteminden sorgulatarak seyyar satıcıyı tespit etti ve karakola çağırdı. 23 yaşındaki E.Ü, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yaşanılan olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.



