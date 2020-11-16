İninde öldürüldü

Tunceli'de devam eden Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında; geçen 10 Kasım'da, merkez Ahpanos Vadisi bölgesinde, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin 10 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu öğrenildi. Sürgeç'in, 26 Temmuz 2007'de Giresun'un Alucra bölgesinde bir uzman çavuşun, 2008'de Erzincan'da 3 askerin, 3 Haziran 2019'da Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bir askerin, Haziran 2019'da Aşağı Torunoba bölgesinde bir askerin, 2019'da Ovacık İlçesi Şoşvenk köprüsü bölgesinde 2 askerin şehit edildiği saldırıya katıldığı tespit edildi.Yerinin tespit edilmemesi için örgüt üyeleriyle telsiz iletişimi kurmayan ve Kandil'deki örgüt yöneticileriyle de bir yıldır telsiz görüşmesi yapmayan Sürgeç, bulunduğu mağaradan da çıkmıyordu. Güvenlik güçlerinin bir yıldır yürüttüğü çalışmayla Ahpanos Vadisi'ndeki sarp kayalıklarda bulunan bir mağarada gizlendiği belirlenen Sürgeç'in, yanına başka bir bölgeden gelen bir terörist girdi. Bunun üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Sürgeç ve diğer terörist etkisiz hale getirildi.Sürgeç'in, PKK'nın sözde 'Dersim Saha Karargahı'nda faaliyet gösteren ve örgüte ait 20 bin Euro para ile kaçan 'Azat Batman' kod adlı Mehmet Cankaya'nın infaz emrini verdiği de belirlendi. Sürgeç'in emri doğrultusunda Cankaya'nın, terörist 'Agir Merivan' tarafından Ovacık'ın Çambulak köyü bölgesinde arazide yakalanarak infaz edildiği kaydedildi. Yine 2016 yılında 'Server' kod adlı Erhan Gönültaş'ın da İsmail Sürgeç tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.