Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! O terörist kıskıvrak yakalandı...

Son dakika haberi....Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.