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Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! O terörist kıskıvrak yakalandı...

Son dakika haberi....'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan 'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile kıskıvrak yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:35 ABONE OL
Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Son dakika haberi.... Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce /KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Bu kapsamda Suriye uyruklu bir şüpheli 'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Şahsın sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilerek saklanmış patlayıcı madde, sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde zulalanmış patlayıcı madde, ayrıca eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edilmiş sırt çantasında gizli bölmelerde zulalanmış patlayıcı madde ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi.

Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Olayda patlamaya hazır 1 kilo 970 gram patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! Yakalandı

Metropollerde eylem hazırlığındaki terörist, patlayıcı madde ile yakalandı | Video

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Son Dakika... Büyükşehirleri kana bulayacaktı! O terörist kıskıvrak yakalandı...
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