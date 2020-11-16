Son dakika haberi... İYİ Parti'deki kritik toplantı öncesi flaş gelişme: Özdağ'dan "İyi" değil "Yeni" parti kararı

"BİR ARAYA GELDİK"

Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'te CHP'nin finansal desteğiyle yayın yapan Tele1 Televizyonunda "Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu" dediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu "Anayasa asla söz konusu olmadı" dedi , yalanı kendi kanalındaki röportajında ortaya çıktı | Video

Akşener açıklamasında "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" demişti.

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