Son dakika haberi: Kızıl geyik avlayan eski başkandan açıklama geldi: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım

Tarım ve Orman Bakanlığı, kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 14 bin ile 30 bin lirasında bedellerle ihale açtı. Bu ihaleye katılarak Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı eteklerindeki kızıl geyik avına çıkan Alanya'nın kapatılan Güzelbağ belde belediyesinin eski başkanı MHP'li Mehmet Kula, avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kula fotoğrafın altına da, "2020-2021 Av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır Beye, bize rehberlik eden Rasim Altıntaş'a, yol arkadaşım Hüseyin Güven Beye yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum" diye yazdı.

Ancak fotoğraf, tartışmaya neden oldu. Mehmet Kula'nın avladığı hayvanın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.