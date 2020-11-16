Son dakika: "O kokuyu duyuyorsanız korkun!" Uzman isimden dikkat çeken corona virüs uyarısı!

Koronavirüste çarpıcı bir son dakika haberi daha geldi. Tedavisine yönelik her geçen gün yeni bilgilerin keşfedildiği salgın hastalığa dair bulaş yöntemi konusunda da keşifler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu önerileri ışığında gidilen sokak, cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulamasının nedeni de ortaya çıkmış oldu. Kısıtlama ve koronavirüs ilişkisine dair konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz "Sadece sigara içen değil kokusuna duyan korkmalı" dedi. İşte çarpıcı son dakika açıklamaları ve sigara gerçeği...
SİGARA YASAĞI UYGULANMAYA BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan son genelgede yer alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı resmen uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri kısılamaya uymayanlar hakkında işlem yaparken konuya hakim olmayanlar neler olup bittiğine anlam veremedi. Kısıtlama kısa süre içerisinde tüm Türkiye'ye duyuruldu.
SON DAKİKA HABERİ SİGARANIN KOKUSUNU DUYAN KORKSUN!
Koronavirüsün yayılmasında sigara dumanının etkisinin önemine dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz son değerlendirmelerin koronavirüs bulaşı konusunda çok çarpıcı bilgiler içerdiğini aktardı. Kayıpmaz "Sigara kokusunu alıyorsanız uzaklaşın" dedi ve kritik son dakika açıklamalarına şöyle devam etti;
"BU ÇOK YERİNDE BİR KARARDIR!"
"İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sigara genelgesi çok yerinde bir karardır. Öksürük ve hapşırık anlarında virüs parçacıklarının uzak noktaya ulaştığını biliyoruz. Sigara dumanının da aynı etkiyi gösterme ihtimali yüksek. Sigara içen kişinin içtiği sigaranın kokusunu alıyorsanız, aradaki mesafeyi daha fazla açmak durumundasınız.
"VİRÜSÜ TAŞIYANLAR DIŞARIDA DOLAŞIP SİGARA İÇİYOR!"
Virüs taşıyan ancak semptom göstermeyen hastalar da bu şekilde kalabalıklarda dolaşıyor, sigara içiyor" dedi.
Son dakika genelgesi kapsamında sigara içerken denetime takılıp içmekte de ısrar edenlere polis tarafından 900 TL ceza kesildi.
Yasağın ilk gününde Taksim İstiklal Caddesi'nde drone'larla denetim yapıldı. Polis ve zabıta, anonslarla halkı uyardı. Uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de vardı. Ancak genelgede yer alan kurallardan taviz verilmedi ve sigara içmekte ısrar eden vatandaşlara idari işlem uygulandı.
KORONAVİRÜSTE RİSK BÜYÜYOR
Türkiye koronavirüsle mücadelede aldığı önlemlerle her şeye rağmen hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ederken birçok ilde yükselişin de önüne geçilemiyor. Günlük olarak koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün de yaptığı son dakika açıklamasında yeni rakamları ilan etti. İşte bu kapsamda vatandaşların merakla beklediği 12 Kasım koronavirüs tablosu;
YAPILAN TEST SAYISI: 148.482
VİRÜS TESPİT EDİLEN HASTA SAYISI: 2.841
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI: 88
HASTALIĞI YENEREK İYİLEŞENLERİN SAYISI: 2.181
AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarının satır aralarında önemli bilgiler vardı. Koca "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" şeklinde konuştu.
TÜRK DOKTORLAR DÜNYAYA UMUT OLDU
Öte yandan önceki gün firmalarının koronavirüs aşılarında yüzde 90'ları bulan başarı gözlemlediklerini açıklayan ve Kovid-19 aşısıyla dünyaya umut veren Türk doktorlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin çalışmalarına ilişkin sevindirici haberler geliyor. Biontech şirketinin aşının başarıya ulaşması halinde kıs sürede 300 milyon doz koronavirüs aşısı üreteceği gelen son dakika bilgileri arasında
İTALYA'DAN ACI HABERLER GELİYOR
Öte yandan dünyadan koronavirüs salgınına ilişkin gelen son bilgiler ikinci dalganın çok ağır yaşandığı noktaları da gözler önüne sermeye devam ediyor. Buna göre İtalya'da koronavirüs pandemisinin kontrolden çıkmasıyla birlikte sağlık sistemi de adeta alarm veriyor. Hastanelerin kapasitesi dolan İtalya'da ortaya trajik görüntüler çıkmaya başladı.
Alınan tedbirler de işe yaramayınca ülkede büyük bir sağlık kriz yaşanmaya başladı. Özellikle Napoli'den gelen son dakika haberlerinde Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir koronavirüs hastasına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.Doç. Dr. Kömür: Islak el mutlaka kurulanmalı