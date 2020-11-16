Son dakika: "O kokuyu duyuyorsanız korkun!" Uzman isimden dikkat çeken corona virüs uyarısı!

İTALYA'DAN ACI HABERLER GELİYOR

Öte yandan dünyadan koronavirüs salgınına ilişkin gelen son bilgiler ikinci dalganın çok ağır yaşandığı noktaları da gözler önüne sermeye devam ediyor. Buna göre İtalya'da koronavirüs pandemisinin kontrolden çıkmasıyla birlikte sağlık sistemi de adeta alarm veriyor. Hastanelerin kapasitesi dolan İtalya'da ortaya trajik görüntüler çıkmaya başladı.

Alınan tedbirler de işe yaramayınca ülkede büyük bir sağlık kriz yaşanmaya başladı. Özellikle Napoli'den gelen son dakika haberlerinde Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir koronavirüs hastasına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.

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