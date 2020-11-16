Son dakika haberi: Mafyaya ıslak imza servisine 8 yıl ceza istendi

MAFYAYA ISLAK İMZA SERVİSİ

Durumla ilgili karakol komiser yardımcısı ve görüntüleri izleyen polis memurları hakkında tutanak tutuldu. Durumla ilgili Orhun Hacısüleymanoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Hacısüleymanoğlu, 'Denetimli serbestlik cezam olduğu için belirlenen gün ve saatlerde karakola gidip imza atarım. Olay günü hastalanmıştım. İmza atmam gereken bir gündü fakat gidip imza atamadı. Ben de ertesi gün hastaneye başvurarak rapor aldım. Raporla birlikte gidip karakolda durumumu anlattım ve üst kata çıkıp formu imzaladım kimseye rüşvet teklif etmedim' ifadelerini kullandı.