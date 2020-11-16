Son dakika haberler: İbrahim Saraçoğlu'ndan Maranki'ye dava!

Alternatif tıp camiasında son dakika davası... İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki'ye 'Alıntı' davası açıldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı da yapan, yaptığı programlar eryting rekorları kıran Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu yayınladığı kitaplarından alıntı yaparak kitap hazırladığını iddia eden ve kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ile eşi Elmas Maranki'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan son dakika bilgisine göre Maranki çifti yargılanacak...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Saraçoğlu tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yaptığını ve bu çalışmalarını makaleler halinde yayınlayarak daha sonra kitap haline getirdiğini anlattı.
SON DAKİKA İDDİASI: "KİTABIMDAKİ BİLGİLERİ KENDİ KİTABINA YAZMIŞ"
Saraçoğlu, şikâyet dilekçesinin devamında, ilk baskısı 2002 yılında yapılan 'Bitkilerdeki Sağlık Mucizesi' kitabı ve 2006 yılında yayınlanan 'Bitkisel Sağlık Rehberi' isimli kitaplarında yer alan bilgilerin Ahmet ve Elmas Maranki'nin kaleme almış olduğu 'Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler' isimli kitabında izinsiz olarak yer aldığı anlatıldı. Alıntıların makul düzeyin üzerine çıktığını belirten ünlü profesör çiftin cezalandırılmasını talep etti.
SAVCILIK SORUŞTURMASINDA MARANKİ'DEN SAVUNMA: ŞAHİT OLDUKLARIMI KİTABIMA YAZDIM
Şikayet üzerine Maranki çifti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Ahmet Maranki, kendisinin Orman Fakültesinde öğrenimini tamamladığını, yürüttüğü çalışmalar kapsamında şahit olduklarını kitabında yazdığını belirterek, iddiaları kabul etmediğini beyan etti.
SON DAKİKA HABERİ: BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI
Savcılık söz konusu iddiaların araştırılması için kitapları incelemesi için bilirkişiye teslim etti. Bilirkişi kitaplar üzerinde yaptığı incelemede Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'na ait kitapta yer alan bilgilerin Ahmet Maranki ve eşinin yazdığı kitapta yer aldığını belirten bir rapor hazırladı.
İZİNSİZ ALINTIYA DAVA AÇILDI
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 'Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler' isimli kitapta izinsiz olarak Saraçoğlu'nun kitabından alıntı yapıldığı ve bilirkişi raporunda belirtilen 'Lahana, Karnabahar ve Domates' gibi bitkilerin özelliklerinin anlatıldığı konularda belirgin alıntıların olduğu belirtilerek Maranki çifti hakkında 'Manevi Haklara Tecavüz' suçu kapsamında dava açtı.
Ahmet Maranki ile eşi Elmas Maranki ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.