Son dakika haberler: İbrahim Saraçoğlu'ndan Maranki'ye dava!

Alternatif tıp camiasında son dakika davası... İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki'ye 'Alıntı' davası açıldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı da yapan, yaptığı programlar eryting rekorları kıran Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu yayınladığı kitaplarından alıntı yaparak kitap hazırladığını iddia eden ve kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ile eşi Elmas Maranki'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan son dakika bilgisine göre Maranki çifti yargılanacak...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Saraçoğlu tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yaptığını ve bu çalışmalarını makaleler halinde yayınlayarak daha sonra kitap haline getirdiğini anlattı.