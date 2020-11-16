Son dakika: İYİ Parti'de deprem! İsmail Koncuk zehir zemberek sözlerle istifasını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de sular durulmuyor. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon kanalında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Açıklamalar sonrası ortalık karıştı.

Özdağ'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Özdağ, İYİ Parti'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu ifade etti, Anayasa çalışması yaptıklarını bildirdi. Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin Anayasa taslağı hazırladığı, bu taslakta, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak kabul edilen maddelerin bile revize edildiğini söyledi.

SON DAKİKA: İYİ PARTİLİ İSMAİL KONCUK İSTİFASINI AÇIKLADI

İYİ Parti yönetimi Özdağ'dan savunma isterken, bugün ihracı için toplanmıştı. Gözler oradan çıkacak habere çevrilirken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Özdağ'a yakınlığı ile bilinen ve parti içinde muhalif olan Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifasını açıkladı.

Koncuk, istifa metninde zehir zemberek sözler kullandı. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. Koncuk, listeye çok sert tepki göstermiş, Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'n seçilmemesini istemişti.

Öte yandan İsmail Koncuk'un istifasını açıkladığı basın toplantısında Ümit Özdağ'ın da yanında olması dikkat çekti. Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia ediliyor.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959 Adana Ceyhan doğumlu olan İsmail Koncuk, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.