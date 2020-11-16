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Son dakika: 'ta 1 askerimiz şehit oldu

’ta teslim olacak olan teröristleri belirlenen bölgeye sevk etmek için girdiği 'nda boğulan Piyade Teğmen Burhan Sönmez, şehit düştü. İki aylık evli olan şehit teğmenin şahadet haberi, Kayseri’deki baba ocağına ulaştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:53 Son Güncelleme: 16.11.2020 23:26 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan Piyade Teğmen Burhan Sönmez, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Teğmen Burhan Sönmez'in şahadet haberi Kayseri'deki babası Mehmet ve annesi Hatice Sönmez'e askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı.

İKİ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in şehit olduğunu öğrenen akrabaları şehidin baba ocağına akın etti. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehit Burhan Sönmez'in 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Kayseri'ye gönderilecek.

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Son dakika: Şırnak'ta 1 askerimiz şehit oldu
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