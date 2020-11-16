Yıkım zihniyeti değişmedi! Tunç Soyer'den kritik noktaya şok atama

SOYER'LE DOSTLUĞU ESKİYE DAYANIYOR

SOYER ve Celaleddin Polat'ın tanışıklıkları ise eskiye dayanıyor. İki isim, 2017'de o dönem Beylükdüzü Belediye Başkanlığı yapan şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Sol Düşünce" panelinde konuşmacı olarak yer almıştı. Panelde kamuoyunda 'komünist başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu da bir konuşma yapmıştı.

KONAK'TAN ADAY ADAYI OLDU

2014-2019 yılları arasında başkanlık yaptığı Hozat'tan ayrılarak daha önce yaşadığı İzmir'e yerleşen Celaleddin Polat, geçtiğimiz yerel seçimde CHP Konak'tan belediye başkan aday adayı da olmuştu.